بعد مهاجمة سفارتها.. أذربيجان ترفع شكوى دولية ضد إيران

كشفت وزارة الخارجية الأذربيجانية، عن تقديم شكوى لدى المنظمات الدولية ضد إيران، وذلك بعد تعرض سفارتها لهجوم مسلح في طهران، يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل مسؤول أمني وإصابة اثنين آخرين.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء: "ندين هذا العمل الاستفزازي الذي قامت به إيران، ونعلن وجوب الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضافت: "ستستخدم أذربيجان جميع المنابر الدولية ذات الصلة لإدانة العمل الإرهابي ضد سفارتها على نطاق واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل". وأشارت الوزارة الأذربيجانية إلى أن "باكو قدمت شكوى للمنظمات الدولية حول الحادث الذي وقع في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران".

وتابعت: "منذ وقوع هذا الهجوم، نددت بهذا الهجوم نحو 100 دولة ومنظمة دولية، وتم التأكيد على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا العمل في البيانات".

وأردفت أن "إيران حاولت منع الكشف هذا الهجوم الإرهابي على المستوى الدولي على نطاق واسع في المنظمات الدولية التي هي عضو فيها".

وأشارت إلى أن "إيران طلبت من عدة دول دعم موقفها في المنظمات الدولية، لكن من بين 120 دولة في حركة عدم الانحياز، دعمت سوريا والهند فقط موقف إيران".

وتصاعدت التوترات بين طهران وباكو على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية، حيث أصدرت باكو "تحذير سفر"، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، وتوخي الحذر للمتواجدين من رعاياها في الأراضي الإيرانية.

بينما قالت إيران إن الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران، الجمعة الماضي، له دوافع شخصية، وحذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، باكو، من أن "القرارات العاطفية التي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى".

وأغلقت أذربيجان سفارتها في طهران، فيما قامت بإجلاء موظفي السفارة مع عائلاتهم من إيران الإثنين الماضي، بينما أبقت على قنصليتها في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران مفتوحة.