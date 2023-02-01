لينكات يلا شوت.. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي | كورة لايف رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان

في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، سيزور فريق باريس سان جيرمان فريق مونبلييه الليلة (الأربعاء) في تمام الساعة العاشرة مساءً.

فتح Stade de la Musson الباب أمام مباراة قوية ستجمع باريس سان جيرمان مع منافسيهم مونبلييه.

سيحاول باريس سان جيرمان، الذي يسعى للتصالح مع الجماهير وإنهاء أخطاءه الأخيرة في الدوري على حساب فريق مونبلييه العنيد، الاستفادة من تراجع العملاق الباريسي والتغلب على نتائج جيدة.

يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة و15 فوزًا و3 تعادلات وخسارتين في 20 مباراة.

يحتل فريق مونبلييه المرتبة 14 في الترتيب برصيد 20 نقطة ونفس النقاط.

القناة التي تبث مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي تعرض مباراة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان ضد مونبلييه على قناة بي إن سبورت، والدوري الإسباني بين باريس سان جيرمان ومونبلييه على قناة بي إن سبورت. 2. ألقى الراوي حسن العيدروس.