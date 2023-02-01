بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي اليوم يلا شوت يوتيوب قناة SSC الرياضية

يتزايد البحث عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في أول مواجهة بين النادي الأهلي في مونديال الأندية..

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مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، بث مباشر الليلة، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم والمشجعين في مصر والنادي الأهلي، ويعتبر النادي الأهلي من أكثر الفرق التي تمكنت من المشاركة في العالم. الكأس، بالإضافة إلى كونه الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز بـ 11 لقبًا في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على اليوتيوب

مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي الليلة، ووصفها النادي الأهلي في مشاركتها الأخيرة بالفوز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية. لأنه سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والفريق الأقوى في أوروبا، في نصف النهائي.

وإذا تمكن النادي الأهلي من الفوز بهذه المباراة، فسيواجه فريقًا، ومن ثم يمكنه الفوز، وسيواجه بطل أوروبا النادي الملكي، ريال مدريد، والفريق الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب القارية في العالم..

يعيش ريال مدريد هذا الموسم، أسوأ فترة منذ نشأته، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن نادي برشلونة التقليدي، بالإضافة إلى أنه خسر كأس السوبر الإسباني لصالح برشلونة بهدفين نظيفين. التي قدم فيها ريال مدريد أسوأ مباراة في السنوات الماضية بقيادة كارلوسيا.

موعد مباراه الاهلي واوكلاند سيتي اليوم كأس العالم للأندية

مباراه الاهلي ضد اوكلا نسيتي التي يبحث عنها الكثيرون من محبه وعشاق كره القدم في كل مكان الاهلي الذي استطاع ان يتاهل إلى كاس العالم للانديه وذلك بعد ما استضافت المغرب هذه البطوله وكان الوداد قد توج بهذه البطوله الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا ما يجعل النادي الاهلي يشارك بطل افريقيا لإنه من قوانين البطوله من الشعب ان يشارك فريقين من نفس البلد.

مباراه ريال الاهلي ضد اوكلاند سيتي التي يزداد البحث عنها كثيرا في الساعات الماضيه وسوف تقام هذه المواجهه بمشيئه الله تعالى في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت الاردن وليبيا والسودان والقاهره والعشره مساء بتوقيت مكه المكرمه وعمان وقطر والحاديه عشر بتوقيت الامارات العربيه المتحده

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وأوكلاند سيتي

عدد من القنوات المفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، وفيما يلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كاس العالم للاندية 2023:

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يشارك عدد من الفرق في كأس العالم للأندية 2023 بجانب الأهلي "النادي الوصيف"، حيث يشارك الوداد المغربي "فريق البلد المضيف" والهلال السعودي، بالإضافة إلى نادي ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، ويعتبر أفضل إنجاز حققه الأهلي في هذه البطولة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات، ولم يسبق له التأهل إلى المباراة النهائية.