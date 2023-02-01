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زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، اليوم الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات علي مقياس ريختر، بمناطق في جنوب الفيليبين؛ ما دفع السلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

وأضاف المركز، أن وقوع الزلزال سُجل الساعة 6،44 بعد الظهر (10،44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم "دافاو دي أورو" في جزيرة مينداناو، حيث أنه لم يتمّ الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الساعة.

وقالت قائدة الشرطة لوسيتا أمبروكيو “لقد شعرنا بصدمة لأنه ليس في العادة أن يحصل ذلك هنا”، مضيفة أن الهزات “استمرّت من 15 إلى 20 ثانية”، وهرعت قائدة الشرطة مع زملائها إلى الخارج عندما بدأ مقرّ الشرطة يهتزّ.

وتابعت أمبروكيو، "بعد عشر دقائق، عاد زملاؤنا إلى المبنى. تحققتُ من المقار ورأيتُ صدعًا صغيرًا في الثكنة".

هذا وتشهد الفيليبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

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