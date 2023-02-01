تعرف على موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ينتظر ملايين المواطنين حول العالم، حيث شهدت عمليات البحث خلال الفترة الراهنة ضغط كبير على عبارة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

لذا، نقدم لكم عبر السطور التالية موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية.

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الغالب على التضخم، حيث يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.

وترصد بوابة (بنوك 24) في السطور التالية مواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2023 لتحديد أسعار الفائدة.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماعاته في 2023 خلال يومي 31 يناير و1 فبراير لتحديد سعر الفائدة الرئيسية.

فيما سكون الاجتماع الثاني في 14 / 15 مارس 2023، والثالث في 2 / 3 مايو 2023، والرابع في 13 / 14 يونيو 2023، والخامس في 25 / 26 يوليو 2023.

أما الاجتماع السادس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فسيكون يومي 19 / 20 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في 31 أكتوبر – 1 نوفمبر 2023، ويختتم اجتماعات هذا العام يومي 12/ 13 ديسمبر 2023.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في آخر اجتماعاته في 2022 يوم 14 ديسمبر، رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال العام، بمقدار نصف نقطة مئوية 50 نقطة أساس، لمواجهة التضخم، حيث وصل سعر الفائدة الأساسي إلى 4.25% و4.5% كأعلى معدل خلال 15 عامًا.