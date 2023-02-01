كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي كورة yalla shoot بث مباشر الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، هذه المواجهة التي تنتظر الكثير من المشجعين ونحب كرة القدم في مصر ومشجعو النادي الأهلي العريق، مواجهة قوية للغاية، وللمرة الثالثة في. صفعة النادي الأهلي يعود إلى كأس العالم للأندية.

تربى النادي الأهلي على أكبر عدد من المنتخبات الأفريقية والعربية المشاركة في كأس العالم للأندية، وتمكن النادي الأهلي في أكثر من مناسبة من الفوز بالمركز الثالث، لكن هذا العام تبدو المهمة صعبة للغاية لأنه في نصف النهائي سيواجه ريال مدريد بطل أوروبا، رغم أن ريال مدريد يعيش إحدى أسوأ فتراته هذا الموسم، لكن هذه البطولة ستكون مهمة جدًا بالنسبة له.

تنطلق غدًا مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي غدأ الأربعاء 1 فبراير 2023، حيث وتستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسخته الـ 19، خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المُقبل، والتي يشارك فيها النادي الأهلي، ويتنافس مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

ينهي النادي الأهلي المصري المران الأخيرة استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الإقصائيات من كأس العالم للأندية قبل انطلاق المارد الأحمر في مونديال الأندية وسوف تقام المباراة مساء يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

حيث تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث أنهى النادي الأهلي المران الأخيرة ظهر الأمس الثلاثاء في الساعة الثانية عشر ظهرًا، وأقيمت المران على ملعب ساتيه الرمل بـ استاد تطوان بالمغرب، استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي الذي يعد بطل أوقيانوسيا.

أفاد مصدر مسؤول في إدارة النادي الأهلي، أن الأمطار تسببت في انتهاء التدريبات مبكرا، وأكد مدرب الأهلي مارسيل كوهلر انتهاء الحصة التدريبية بسبب هطول أمطار غزيرة خلال فترة التدريب على ملعب سانية الرمل في. ملعب تطوان المغرب.

كما أمر "كوهلر" بتقليص الدورات التدريبية الجماعية للنادي الأهلي، حفاظا على سلامة اللاعبين، وعدم تعرضهم لنزلات البرد. كما أنهى اللاعبون التدريبات داخل غرف الملابس والصالة الرياضية الملحقة بملعب المباراة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يشارك في هذه البطولة للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة ترضي جماهيره، وقد شارك الفريق. في 7 نسخ من البطولة وكان ذلك خلال الأعوام 2005، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وأكولاند سيتي على قناة SSC الرياضية السعودية والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12418.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيلة الأهلي أمام أوكلاند سيتي