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غدًا.. وزير الخارجية السعودي يزور العراق

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت وزارة الخارجية في العراق، أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان سيزور العراق، غدا الخميس الموافق 2 من فبراير الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "فرحان سيترأس وفدًا سعوديًا كبيرًا في زيارته إلى بغداد سيعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، بخصوص الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن بحث ملف استئناف المفاوضات "السعودية - الايرانية" برعاية الحكومة العراقية".
وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.
وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.

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