مشاهدة مباراة الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر اليوم كأس العالم للأندية

يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للمنافسة في مونديال الأندية بالمغرب الليلة، عندما يواجه نظيره أوكلاند سيتي.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي في انطلاق منافسات كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في مونديال 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021..

وكانت أفضل النتائج التي حققها الأهلي في كأس العالم للأندية فوزه بالميدالية البرونزية في 3 مناسبات، 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلى × أوكلاند سيتى الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودى × الوداد المغربى، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلى يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة فى النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك فى البطولة 7 أندية هى الوداد البيضاوى المغربى (المضيف) - الأهلى ممثل إفريقيا - الهلال السعودى ممثل آسيا - سيتال الأمريكى (الكونكاف) - أوكلاند سيتى النيوزيلندى (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلى (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التى بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا فى البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتى برصيد 10 مرات، ويأتى خلفه الأهلى بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.