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مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 وتردد القنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - القنوات الناقلة - حيث نستعرض لمشجعي كرة القدم ومتابعي كأس العالم للأندية تفاصيل وتاريخ مباراة الأهلي ونيوزيلندا سيتي أوكلاند.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، حيث لعب أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي دورته الأخيرة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء أمس الثلاثاء، في منطقة الصانية. ملعب الرمل بملعب تطوان بالمغرب، في إطار الاستعدادات لمباراة الفريق النيوزيلندي أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في كأس العالم للأندية، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023.

بث مباشر مباراة الأهلي القادمة

على عكس المونديال السابق، يبدأ النادي الأهلي مباراة كأس العالم للأندية 2023 في المغرب في الدور التمهيدي، بعد أن بدأ المارد الأحمر البطولة من الدور الثاني، لأنه كان صاحب اللقب الأفريقي. تنظيم البطولة للمغرب.

يدخل الأهلي منافسة جديدة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية، ويبدأها بملاقاة منافسه من نيوزيلندا وبطل قارة أوقيانوسيا أوكلاند سيتي.

الأهلي سيكون على موعد من أجل كتابة التاريخ في هذه المباراة، حيث سيعزز مشاركاته في البطولة بواقع 8 مشاركاته، ليكون على قمة ترتيب الأندية العربية والإفريقية المشاركة في البطولة عبر تاريخها.

تردد قناة ssc على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.
تردد القناة: 12418.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد القناة الرياضية السعودية على القمر بدر


ارتفعت معدلات البحث في محرك جوجل حول تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد اوكلاند اليوم الاربعاء 1 فبراير 2023، حيث اعلنت قنوات ssc السعودية عن امتلاكها حقوق البث المباشر لكأس العالم للأندية، فيما يأتي ترددها علي القمر الصناعي بدر  كالآتي:

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

القمر الصناعي: بدر
تردد القناة: 11747.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ssc السعودية نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.
تردد القناة: 12523.
معامل تصحيح الخطا: ⅚.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك؟

يمكنكم الآن ضبط قناة السعودية الرياضية على جهاز الريسيفر الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الزر الخاص بالقائمة في ريموت جهاز الرسيفر الخاص بك.
يجب النقر على الزر الخاص بالتركيب.
يرجى إدخال كافة البيانات الخاصة بالقناة ومنها القمر الصناعي والتردد وهكذا.
اضغط فوق كلمة بحث.
يجب في النهاية النقر على كلمة موافق حتى يتم حفظ القناة على الجهاز.
يمكنك البحث عنها بين قنوات الجهاز، حتى تتمكن من نقلها في المكان الذي تريده.

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