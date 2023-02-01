facebook بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند live كورة سيتي

ينتظر المشجعون المصريون مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري في مونديال الأندية ضد أوكلاند سيتي، والتي من المقرر أن تنطلق مساء غد الأربعاء، على استاد طنجة.

ويشارك الأهلي في مونديال 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث شارك المارد الأحمر بـ7 نسخ. وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية 3 مرات، في 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية، مساء غد الأربعاء، تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المغرب، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة. الساعة 11 بتوقيت السعودية الساعة 11 بتوقيت الإمارات بشرط أن يقوم فهد العتيبي بالتعليق الصوتي على المباراة.

في حالة فوز النادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي، سيواجه في الجولة التالية فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، وعلي أن يقابل الفائز في تلك الجولة فريق ريال مدريد، في مباراة نصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

إنهاء مران الأهلي مُبكرًا بالمغرب

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، يوم الإثنين الماضي، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار بشدة خلال تدريبات الفريق على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كاس العالم للأندية 2023

1- قناة السعودية الرياضية SSC أعلنت عن حقوقها في بث مباشر مباريات الأهلي كأس العالم للأندية 2023، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترددها كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات على تردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

2- التلفزيون الأرضي بدولة المغرب المستضيفة للبطوله، له حق طبقا للائحة الاتحاد الدولي إذاعة كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 على تردد الآتي:

قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات على تردد:12383

الاستقطاب: رأسي ومعدل الترميز: 27500

3- مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبرمنصة شاهد 2023.

فوجئ المشتركين في منصة شاهد نت، بعرض مباراة وأوكلاند سيتي، وبعد أن حصلت على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، بالاشتراك حصري مع قناة السعودية الفضائية SSC SPORTS.

تشكيل الأهلي أمام مباراة وأوكلاند استراليا في مباراة كاس العالم للأندية

من المتوقع أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراة الأهلي مع فريق وأوكلاند في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وفي الوسط الدفع بعمرو السولية وآليو ديان ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم يتم الدفع بالثلاثي محمد شريف وأحمد عبدالقادر وكهربا.