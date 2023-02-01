ads

facebook بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند live كورة سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر المشجعون المصريون مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري في مونديال الأندية ضد أوكلاند سيتي، والتي من المقرر أن تنطلق مساء غد الأربعاء، على استاد طنجة.

ويشارك الأهلي في مونديال 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث شارك المارد الأحمر بـ7 نسخ. وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية 3 مرات، في 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية، مساء غد الأربعاء، تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المغرب، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة. الساعة 11 بتوقيت السعودية الساعة 11 بتوقيت الإمارات بشرط أن يقوم فهد العتيبي بالتعليق الصوتي على المباراة.

في حالة فوز النادي الأهلي على فريق أوكلاند سيتي، سيواجه في الجولة التالية فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، وعلي أن يقابل الفائز في تلك الجولة فريق ريال مدريد، في مباراة نصف نهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

إنهاء مران الأهلي مُبكرًا بالمغرب

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، يوم الإثنين الماضي، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار بشدة خلال تدريبات الفريق على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كاس العالم للأندية 2023

1- قناة السعودية الرياضية SSC أعلنت عن حقوقها في بث مباشر مباريات الأهلي كأس العالم للأندية 2023، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترددها كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات على تردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وأوكلاند سيتي" ((اضغط هنا)) 

2- التلفزيون الأرضي بدولة المغرب المستضيفة للبطوله، له حق طبقا للائحة الاتحاد الدولي إذاعة كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 على تردد الآتي:

قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات على تردد:12383

الاستقطاب: رأسي ومعدل الترميز: 27500

3- مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبرمنصة شاهد 2023.

فوجئ المشتركين في منصة شاهد نت، بعرض مباراة وأوكلاند سيتي، وبعد أن حصلت على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2023 في المغرب، بالاشتراك حصري مع قناة السعودية الفضائية SSC SPORTS.

تشكيل الأهلي أمام مباراة وأوكلاند استراليا في مباراة كاس العالم للأندية
من المتوقع أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراة الأهلي مع فريق وأوكلاند في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وفي الوسط الدفع بعمرو السولية وآليو ديان ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم يتم الدفع بالثلاثي محمد شريف وأحمد عبدالقادر وكهربا.

الأهلي أهداف مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي الدوري السعودي بث مباشرأوكلاند سيتي أوكلاند سيتي السعودي ريال مدريد ريال مدريد أمام أوكلاند سيتي ريال مدريد السعودي ريال مدريد ضد أوكلاند سيتي ريال مدريد ضد أوكلاند سيتي مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وأوكلاند سيتي ريال مدريد وأوكلاند سيتي بث مباشر ريال مدريد وأوكلاند سيتي مباشر بث مباشر بث مباشرالأهلي اليوم بث مباشرالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي تشكيلالأهلي أمام أوكلاند سيتي ماتشالأهلي وأوكلاند سيتي مباراةالأهلي أمام أوكلاند سيتي مباراةالأهلي اليوم بث مباشر مباراةالأهلي اليوم مباشر مباراةالأهلي اليوم مباشرة مباراةالأهلي اليوم مباشرة الان مباراةالأهلي بث مباشر مباراةالأهلي ضد أوكلاند سيتي مباراةالأهلي مباشر مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مشاهدةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مشاهدة مباراةالأهلي الان مشاهدة مباراةالأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراةالأهلي بث مباشر مشاهدة مباراةالأهلي مباشر الان مشاهدة مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي مشاهدة مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر مواجهاتالأهلي وأوكلاند سيتي موعد مباراةالأهلي وأوكلاند سيتي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة غدًا الخميس

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

متاح الآن link نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الآن عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة