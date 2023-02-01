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بث مباشر مشاهد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقص فريق الأهلي شريط مشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب بموجهة مثيرة مع فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندي في الدور التمهيدى للبطولة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

أجواء مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
* عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامة البعثة في طنجة بالمغرب.

* حرص كولر على استعراض بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة في إطار التجهيز لمباراة الفريق مساء اليوم أمام أوكلاند سيتي.

* أدى اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة في إطار برنامج إعداد اللاعبين البدني قبل المباراة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

 

* يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتوجه ملعب ابن بطوطة في طنجة في السادسة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
تنطلق مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مساء اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، على أرض "ملعب طنجه" في دول المغرب المستضيفة للمسابقة.

ويطلق حكم المباراة صافرته في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي يلاقي أوكلاند سيتي للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز في اللقاء الأول في اليابان عام 2006.

كأس العالم للأندية 2023 الفرق المشاركة
1. النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

2. نادي الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2023.

3. نادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2023.

4. نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية 2023.

5. نادي سياتل ساوندرز الامريكي في كأس العالم للأندية 2023.

6. نادي ريال مدريد الاسباني في كأس العالم للأندية 2023.

7. نادي فلامينجو البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لكأس العالم للاندية 2023
يقدم "بوابة الفجر" في السطور التالية القنوات الناقلة لـمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنقل مباريات كأس العالم للأندية، خاصة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي على قناة "الرياضية المغربية الأرضية"، وقناة" SSC" االسعودية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلى في كأس العالم للأندية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

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كأس العالم للأندية.. الأهلي بالأحمر وأوكلاند سيتي بالأرزق

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث المباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي عبر مركز المباريات، عبر الرابط التالي: "بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية".

أفضل إنجازات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023
يمتلك النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أعلى المشاركات ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 مشاركات خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك في البطولة 10 مرات.

ويعد أفضل إنجاز حققه النادي الأهلي بمونديال الأندية هو احتلاله للمركز الثالث في ثلاث نسخ (2006 و2020 و2021).

الأهلي هو أكثر الفرق خوضًا للمباريات في كأس العالم للأندية برصيد 18 مباراة.

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