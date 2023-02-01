ssc نايل سات مفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر فى كأس العالم للأندية

يلتقى اليوم الاربعاء 1 فبراير 2023 الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب طنجة فى الدور الأول من كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر

المباراة: الأهلي ضد أوكلاند سيتي

البطولة: كأس العالم للأندية

موعد المباراة: الاربعاء 1 فبراير 2023

الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر

الساعة 9:00 بتوقيت مصر – الساعة 10:00 بتوقيت السعودية – الساعة 11:00 بتوقيت الامارات – الساعة 10:00 بتوقيت قطر – الساعة 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

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