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ssc نايل سات مفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر فى كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقى اليوم الاربعاء 1 فبراير 2023 الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب طنجة فى الدور الأول من كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر

المباراة: الأهلي ضد أوكلاند سيتي

البطولة: كأس العالم للأندية

موعد المباراة: الاربعاء 1 فبراير 2023

الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر

الساعة 9:00 بتوقيت مصر – الساعة 10:00 بتوقيت السعودية – الساعة 11:00 بتوقيت الامارات – الساعة 10:00 بتوقيت قطر – الساعة 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وأوكلاند سيتي" ((اضغط هنا)) 

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

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