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بث مباشر مشاهدة الآن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية عبر «بوابة اخبار اليوم» في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في التاسعة مساء، ضمن الدور الأول من البطولة، على ستاد طنجه في المغرب.

موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتي

من المقرر ان يواجه النادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الموافق أول فبراير في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاركات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

شارك النادي الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023 في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021، وتعد هذه هي المرة الثامنة والثالثة على التوالي التي يشارك فيها النادي الأهلي بالبطولة العالمية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

أفضل مراكز حققها الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية

حصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات كأفضل أفضل انجاز له في بطولة كأس العالم في المشاركة السبع السابقة في مونديال الأندية أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلي × أوكلاند سيتي الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي × الوداد المغربي، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة

ويشارك في البطولة الحالية بالمغرب (النسخة رقم 18)  3 أندية عربية للمشاركة  خمنضمن  7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) – الأهلي ممثل إفريقيا – الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) – أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) – فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

أكثر الأندية مشاركة

ويعد نادي أوكلاند سيتي صاحب أعلى نسبة مشاركة برصيد 10 مرات،يلية النادي لأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.

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