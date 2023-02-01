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كورة في العارضة بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعرف على موعد وتفاصيل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 في كأس العالم للأندية بشرط أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للنادي العالمي. الكأس، بشرط أن تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب طنجة، وكانت آخر مباراة جمع الأهلي مباراة ضد أوكلاند سيتي، والتي انتهت لصالح الأحمر بهدفين دون رد في. 2006 في كأس العالم للأندية.

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

يستعد المارد الأحمر، بقيادة المدرب مارسيل كوهلر، للمنافسة في كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب من الأربعاء 1 فبراير 2023 إلى 11 من نفس الشهر، شريطة أن - تنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي. جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا ولبنان، الساعة 10:00 بتوقيت السعودية والعراق وقطر والقدس الشريف، الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، على أن تُذاع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم على شاشة القناة الرياضية المغربية حيث تمتلك حقوق البث الحصري والمباشر لبث مباريات كأس العالم للأندية FIFA.

ويريد الأهلي المصري تفادي أي مفاجأة قد تجبره على الخروج من البطولة مبكرا في كأس العالم للأندية، حيث يطمح حامل البرونزية في النسختين السابقتين لتحقيق فوزه الأول في البطولة على حساب أوكلاند سيتي.، حتى يتمكن من شق طريقه إلى أقصى حد في البطولة..

حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

حيث أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تكشف بعد عن اسم الحكم المسؤول عن قيادة طاقم التحكيم لإدارة المباراة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنضيف الاسم الكامل للطاقم بمجرد الإعلان عنه.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية أنها ستبث مباريات البطولة حصريا على البث الفضائي، كما ستبث قناة “أرض الرياضة المغربية” المباراة والبطولة أيضا.

تعليق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
وقال معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية، إن القنوات المذاعة لم تكشف بعد أسماء المعلقين على اللقاء المرتقب، وسيتم إضافة أسمائهم عند الإعلان عنهم.

يشار إلى أن جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنتظر أول مواجهات المارد الأحمر في مونديال الأندية الذي سيقام في المغرب مطلع فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيفا لدوري أبطال إفريقيا، حيث سيفتتح مشواره أمام أوكلاند سيتي بنيوزيلندا في الأول من فبراير الجاري.

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