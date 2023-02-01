مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي يلا كورة بث مباشر | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يبدأ فريق الاهلى مشواره ببطولة كأس العالم للأندية في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة نظيره أوكلاند سيتى النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور التمهيدي من البطولة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:





1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.



2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.



التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.



لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )



3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513



معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4





4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500



5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500



6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000



7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900



8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500



9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000