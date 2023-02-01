رابط صفحة قناة المغربية الرياضية بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر اليوم فيسبوك يتطلع فريق الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، لكتابة فصل جديد في سجل إنجازاته في مونديال الأندية، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندية، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستستضيفها. من قبل المغرب وسيستمر حتى الحادي عشر من فبراير.



رغم فوزه بالمركز الثاني في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي، إلا أن الأهلي احتفظ بمقعد في المونديال، ليعزز سجله كأكثر المنتخبات العربية والإفريقية مشاركة في البطولة.، الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2000 في البرازيل.

يمكن لمتابعي كرة القدم ومشجعي المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح للمضي قدمًا. في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية التي فازت بها في نسختي 2006 و2020.، 2021.

وبعد أن خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم منظمة للمغرب للمرة الثالثة، تم اختيار الأهلي للمشاركة في البطولة، في ظل لوائح المنافسة التي تمنع مشاركة ناديين من نفس البلد في المونديال.

رابط صفحة قناة المغربية الرياضية بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر اليوم فيسبوك

ويعد الأهلي أكثر فريق خوضًا للمباريات في تاريخ مونديال الأندية برصيد 18 مباراة، علمًا بأنه أكثر فريق عربي وإفريقي تحقيقًا للفوز وتسجيلًا للأهداف في البطولة.

ويتواجد أوكلاند سيتي في البطولة، التي يعود للمشاركة بها بعد غيابه عن النسخ الأربع الماضية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا إثر تغلبه 3-0 على فينوس ماهينا بطل تاهيتي في المباراة النهائية للبطولة القارية في أغسطس الماضي.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم على شبكة قنوات تي إن تي الرياضية المغربية، وقناة الرياضية السعودية إس إس سي، بالإضافة إلى قنوات فوكس سبورت، وهم أصحاب حقوق نقل مباريات بطولة العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يستطيع متابعوا المونديال مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية المغربية بتعليق هشام فرج، كما يمكن متابعتها على قنوات إس إس سي السعودية بصوت فهد العتيبي.