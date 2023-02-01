يلا شوت الجديد بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست Yalla Shoot New مشاهدة أهم مباريات اليوم بث مباشر يلاشوت جوال في كأس الرابطة الإنجليزية

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يستعد مانشستر يونايتد لاستضافة نوتنغهام فورست على ملعب أولد ترافورد في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي في القاهرة هذا الأربعاء في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
بعد أن انتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، لم يكن هناك رد من مانشستر يونايتد على حساب نوتنغهام فورست على ملعب "سيتي ستاديوم" خلال الأسبوع الماضي. ذهاب كأس الدوري.
القنوات التي تبث مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست ستبث قناة beIN Sports 1 HD Premium مباراة مانشستر يونايتد في سعيها للفوز على منافستها "نوتنغهام فورست" لتأمين مكانها في نهائي كأس كاراباو.
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لمشاهدة البث المباشر الآن “مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست” اضغط هنا
تشكل مانشستر يونايتد المتوقع في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا
خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيجهورست، أنتوني
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