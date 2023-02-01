هل سيصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في عام 2023؟

افتتحت أسعار النفط العام الجديد وهي غارقة في ركود يقودها انخفاض الطلب المحلي غير المتكافئ والتلميحات إلى الركود العالمي وسط توقعات متزايدة من الركود.

تراجعت أسعار غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة إلى ما دون 74 دولار للبرميل في التعاملات اليومية يوم الأربعاء (4 يناير) متراجعة بأكثر من 4% وانخفض خام برنت وهو المعيار العالمي إلى ما دون 80 دولار متراجعًا أيضًا بنحو 4%.

تداول سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل في جزء كبير من عام 2022، ولكن هل سنرى أنه سيصل إلى 100 دولار للبرميل في عام 2023؟.

انتعاش الطلب والعقوبات الروسية ستدعم الأسعار

قال محللون إن انتعاش الطلب على النفط في الصين (أكبر مستورد للخام في العالم) والعقوبات المفروضة على الخام الروسي ستدعم أسعار الخام خلال 2023.

يتوقع بنك أوف أمريكا (BofA) أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2023 مع تعافي الطلب الصيني على النفط وانخفاض إمدادات الخام الروسي بنحو مليون برميل يوميًا وسط عقوبات الاتحاد الأوروبي.

في شهر ديسمبر الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع المتقدمة على وضع حد أقصى لسعر المشتريات العالمية من الخام الروسي المحمول بحرًا بنحو 60 دولار، يهدف الحد الأقصي لسعر الخام إلى خفض عائدات موسكو من النفط والغاز، مع الحفاظ على إمدادات كافية من النفط الخام في سوق الطاقة العالمية، ومنع ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرًا.

يقول أحد محللي سوق السلع: "بينما تهدف العقوبات إلى تقليص التدفقات النقدية للطاقة الروسية، إلا أن تأثيرها الحقيقي في الواقع لا يزال غير واضح"، وأضاف "يمكن أن تشمل العواقب المحتملة ارتفاع تكاليف النقل للسوق العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام."

ويتوقع بنك UBS الذي اتخذ موقفًا صعوديًا أكثر بشأن أسعار النفط الخام ارتفاع العقود الآجلة إلى 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، وقال المصرف السويسري إن النمو في الطلب على النفط خلال 2023 سيكون مدفوعا بشكل أساسي بآسيا الناشئة والتي تشمل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا.

بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولار للبرميل في عام 2023 أي أقل بثلاثة دولارات من تقديراتها السابقة، وذكرت أن مخزونات النفط العالمية ستتراجع بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام المقبل قبل أن ترتفع بنحو 700 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني.

في غضون ذلك، أظهرت مجموعة أوبك بلس للدول المنتجة للنفط استعدادها للعمل بسرعة لحماية أسعار النفط المرتفعة، وقالت المجموعة التي خفضت إنتاجها الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا خلال شهر ديسمبر إنها ستلتزم بأهدافها لإنتاج النفط، لكن المجموعة قالت إنها مستعدة لمعالجة "تطورات السوق" ودعم "توازن سوق النفط واستقراره إذا لزم الأمر".

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي بما في ذلك حظر المنتجات البترولية المكررة الذي يدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير، من المتوقع أن يؤدي إلى "مزيد من إعادة تخصيص" التجارة، وقدرت الوكالة أن إنتاج روسيا النفطي قد ينخفض 1.4 مليون برميل يوميا في 2023 بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من غير المرجح أن تزيد الصين والهند (ثالث أكبر مستورد للخام) وارداتهما من الخام الروسي المخفض.

مخاوف الركود

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في أوائل ديسمبر وسط تزايد مخاطر حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى.

وقد انتعشوا منذ ذلك الحين وأغلقوا على ارتفاع بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" إن بلاده قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 700 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2023 حيث تستجيب لسقف سعر خامها، وأضاف إن الدولة تخطط لحظر توريد النفط والمنتجات ذات الصلة إلى الدول والكيانات القانونية التي تدعم سقف الأسعار، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ضعيفًا كما كان في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، نتيجة للصراع في أوكرانيا وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% خلال 2023 مقارنة بـ 0.6% في عام 2009.

يأتي هذا التقييم في أعقاب تحرك صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 بسبب آثار الصراع في أوكرانيا وتوسيع ضغوط التضخم والتباطؤ في الصين، وخفض الصندوق توقعاته لعام 2023 إلى 2.7% أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو.