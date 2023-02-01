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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. نتيجتك بالخطوات

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يتزايد البحث من قبل العديد من سكان محافظة القاهرة، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية لأولادهم، وكيفية الحصول عليها.

أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، موضحا أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 77.7٪، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات نحو 190334 طالبا. طالب و18،520 طالب وطالبة.

كما قدم محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية والصمم والتي بلغت نسبة نجاحها 97.2٪، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 84٪، ونسبة نجاح الطلاب في المدارس الدولية وصلت إلى 93.2٪.

وأكد اللواء أن الطلاب سيستطيعوا غدا الحصول على نتيجتهم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنــــــــا

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعداية

كما كشف أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب الراغبين في الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2023، يمكنهم الاستعلام عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

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