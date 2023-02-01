كورة بلس.. مشاهدة مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر بتاريخ 01-02-2023 كأس العالم للاندية

مشاهدة مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر حيث يبحث ملايين من محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم، حيث إن المنتخب القطري سوف يستضيف البطولة، وأولى مباريات كأس العالم 2023 الاهلى واوكلاند سيتى.

موقع الفجر يستعرض في السطور التالية مباراة الاهلى واوكلاند سيتى افتتاحية كأس العالم 2022، بالاضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للمنتخبين، وحيث يطمح المنتخب القطري بالفوز على الارجنتين لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

مشاهدة مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى واوكلاند سيتى التي تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sport Max1،Max2 التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع وجود استيديو تحليلي في نهاية المباراة.

موعد مشاهدة مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر كأس العالم 2022

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت قطر.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

4:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

4:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.



حيث ستذيع مجموعة قنوات بى إن سبورتس فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وبالاضافة إلى حفل الافتتاح حيث تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة وحفل الافتتاح فى منطقة الشرق الأوسط.

الفجر مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر حيث تتنظر الجماهير في جميع أنحاء العالم انطلاق أكبر حدث رياضي، خاصةً وأنها المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في دولة عربية. مباراة الاهلى واوكلاند سيتى بث مباشر