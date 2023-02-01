مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي بث مباشر يلا شوت

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء في إطار المواجهة الأولى من كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة أفضل الفرق العالمية من ضمنهم نادي ريال مدريد الاسباني.

وأفادت المصادر بأن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر تقام على ملعب طنجة، في حين تنقل على قناة السعودية الرياضية بتعليق المعلق المميز عيسى الحربين، وكذلك القناة المغربية الأرضية بصوت هشام فرج، كما العادة.

وسبق أن التقى الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية يوم العاشر من شهر ديسمبر 2006، حيث تمكن نادي القرن من تحقيق الانتصار حينها بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعبان أمادو فلافيو وأبو تريكة.

الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر

ويأمل أن ينجح لاعبو الأهلي في الاستمرار على ذات النهج والوصول إلى المباراة المقبلة التي سوف يلعب فيها مع بطل قارة أمريكا الجنوبية، إذ تبدو الطموحات عالية هذه المرة في بلوغ النهائي أمام ريال مدريد أو الهلال السعودي.

ولن يكون الوداد الرياضي المغربي بعيدا عن نهائي كأس العالم للأندية، إذ يتسلح بالعديد من العوامل المهمة على رأسها الأرض والجمهور، لكنه سوف يصطدم بالفريق السعودي الذي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الاهلي ضد اوكلاند سيتي بث مباشر

ويعد الأهلي المصري أحد الأندية التاريخية في العالم، بالإضافة إلى كونه من أكثرها تحقيقا للألقاب القارية خلف ريال مدريد مباشرة، لكنه أيضا واحد من أكثر الفرق مشاركة في هذه البطولة العالمية التي تقام رسميا بشكل سنوي.

وحصل الأهلي المصري على المركز الثالث في كأس العالم للأندية قبل موسمين بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، فيما كرر المدير الفني ذاته نفس الإنجاز بالعالم التالي إثر تحقيقه لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسمين اثنين.

مباراة الأهلي واوكلاند سيتي بث مباشر تلعب في نفس التوقيت مع مواجهات أخرى بالبطولات العالمية، من بينها برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، وكذلك مانشستر يونايتد مع نوتينغهام فورست بالكأس.