مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر في كأس العالم للأندية يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 1 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وأوكلاند سيتي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بث مباشر

تستضيف دولة المغرب بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسخته الـ 19، خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المُقبل، والتي يشارك فيها النادي الأهلي، ويتنافس مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.



لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

ويشارك فريق الأهلي في المسابقة برفقة أندية الرجاء المغربي والهلال السعودي، ويشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رغم أنه أنهى الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني، لكنه شارك بصفته الوصيف بعد أن أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تنظيم البطولة لدولة المغرب، والتي يتواجد بها بطل دوري أبطال إفريقيا، الوداد، وأصبح منظمًا لها، ويعتبر أفضل إنجاز للأهلي في البطولة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات، بينما لم يسبق له التأهل إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموافق 1 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وأوكلاند سيتي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.