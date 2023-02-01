بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

يستهل الأهلي منافساته في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء الأول من فبراير، في الدور التمهيدي في افتتاحية البطولة المقامة في المغرب.

ويذكر أن آخر مباراة خاضها الأهلي كانت أمام البنك الأهلي في الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز "الأحمر" بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 31.

أما المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وأوكلاند سيتي كانت في مونديال الأندية في 2006، وفاز "الأحمر" بهدفين نظيفين سجلهما أمادو فلافيو في الدقيقة 51 ومحمد أبو تريكة في الدقيقة 74.

وفي السطور التالية نقدم إليكم أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية: -

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

ملعب مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية على ملعب طنجة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية Arryadia TNT HD وSSC1 HD.

تنقل المباراة عبر قناة SSC، والرياضية المغربية TNT، وتذاع تحديدًا على Arryadia TNT HD، وSSC1 HD، كما يُمكن للمشتركين في شاهد متابعة المباراة حيث تُذاع على تطبيق Shahid VIP.

ويمكن الحصول على قناة الرياضية المغربية، Arryadia TNT HD، الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على القمر الصناعي أستارا سات تردد: 11617 عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 4/3.

Arryadia TNT HD

SSC1 HD

Match Football 2

Sport TV4 Portugal

Shahid VIP

حكم مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يدير المباراة طاقم حكام صيني بقيادة ما نينج، يساعده كلًا من في زو، وتشينج تشانج، فيما يأتي والروماني إشتفان كوفاتش حكم رابع.

أما لتقنية حكم الفيديو فيديره الحكم الإسباني: خوان مارتينيز، ويعاونه كلًا من الصيني فو مينج، وحكم احتساب التسلل عن طريق الـ VAR فتواجد الأوروجواياني نيكولاس توران، ويساعدهم في غرفة الـ VAR المكسيكي فيرناندو جريريرو.