بتذيع الماتش علي المفتوح.. تردد قناة AEA TV HD ازدهار العراقية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تردد قناة AEA ازدهار العراقية على القمر الصناعي نايل سات،والتي ظهرت قبل ساعات ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل الشعب العراقي ومحبي الساحرة المستديرة، حيث من المتوقع أن تبث قناة Aea tv مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، كما أنها تقدم محتويات متنوعة تستقطب جميع الأعمار، وبسبب زيادة البحث عن تردد قناة AEA نعرض لكم التردد حيث أن القناة مجانية وتعمل دون توقف.



قناة ازدهار AEA TV HD

قناة الازدهار هي قناة عراقية تقدم برامج رياضية وسياسية، وتعرض المسلسلات التركية والعراقية وكذلك برامج الأطفال، لذا فهي قناة تناسب جميع أفراد الأسرة، وتعرض محتواها بلا توقف وبجودة متميزة، ويمكن استقبالها على النايل سات في الوطن العربي، بالإضافة إلى بث مباريات كأس العالم للأندية مجانًا.

تقدم القناة كل ما هو حصري من المسلسلات الحديثة التي تجذب الجماهير، وقد نجحت القناة في جذب المتابعين والجماهير لما تقدمه من محتوى مميز، وتقدم محتواها مجانًا دون اشتراك شهري، لذلك ما عليك سوى قم بتنزيل تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وسوف تستمتع بمشاهدة المحتوى المميز للقناة في أي وقت دون قيد أو شرط.

تردد قناة ازدهار AEA TV HD الناقلة مجانًا كأس العالم للأندية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد 11449.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

لاستقبال القناة على أجهزتكم يمكنكم اتباع الخطوات التالية: