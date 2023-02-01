على خطي الاحتياطي الفيدرالي.. مصرف البحرين المركزي يرفع أسعار الفائدة

قرر مصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على الخطوة نفسها.

وذكر المصرف المركزي في بيان أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5 في المئة من 5.25 في المئة، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25 في المئة من خمسة في المئة.

وقال إن سعر الفائدة على الودائع لأربعة أسابيع ارتفع إلى 6.25 في المئة وارتفع سعر الإقراض إلى 6.75 في المئة.

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%



أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة وحذر الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

وتعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إذ أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية. وتسعى للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل أجراء إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر كانون الأول 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع. وكانت هذه ثالث زيادة في سعر الفائدة العام الماضي.