يلا شوت الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم مباشر دون تقطيع | الأهلي وأوكلاند سيتي | رابط جديد لايف، تستعد القنوات الرياضية السعودية SSC لتقديم بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، حيث تنتظر الجماهير العربية وجماهير المارد الأحمر مشاهدة المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين الأهلي وأوكلاوند سيتي.

ويسعى الأهلي لرقم قياسي جديد في البطولة، حيث حقق البرونزية ثلاث مرات في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وفيما يلي نستعرض معكم كافة ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC على النايل سات ومختلف الأقمار الصناعية لتتمكن الجماهير من الحصول على بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

قناة SSC تقدم بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

تقدم قناة SSC بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي الأربعاء الموافق 1 فبراير، ضمن المباراة الافتتاحية للبطولة ومنافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية، وسوف تقام المباراة على ملعب استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية مدينة الرباط.



ويشارك النادي الأهلي في البطولة بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة، لأن فريق الوداد المغربي يشارك ممثلًا عن الدولة مستضيفة البطولة بالرغم من أنه بطل إفريقيا، لكن لوائح الفيفا تؤكد على مشاركة فريق من دولة واحدة في كأس العالم للأندية، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات الرياضية السعودية SSC على النايل سات ومختلف الأقمار الصناعي للحصول على بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 من قبل القناة الرسمية والمالكة لحق بث مباريات البطولة.

تردد قناة SSC

تردد قناة SSC

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

قمر صناعي: عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة SSC

قمر صناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 3/4



لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

يتيح التلفزيون المغربي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 مساء اليوم بتمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والقطر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس، والجزائر.

ويحق لتلفزيون الدولة المستضيفة إذاعة مباريات البطولة على قنواتها الأرضية للجماهير المغربية داخل المغرب، وستنقل القناة الرياضية المغربية 3 مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية من خلال التردد التالي على قمر صناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

تردد قناة الرياضية المغربية 3

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

قمر صناعي: عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الهاتف الجوال

يمكن للجماهير الحصول على بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاوند سيتي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الهاتف الجوال، من خلال تطبيق شاهد VIP، حيث أعلنت صفحة عبر الفيسبوك عن هذا الأمر قائلة: لا تفوت المباراة الأولى في كأس العالم للأندية بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي، في المشاركة التاريخية الثامنة للأهلي المصري، اشترك في باقة الرياضة وشاهد جميع المباريات والعديد من الأحداث الرياضية بتقنية HD على شاهد.



وبذلك فإنه يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاندو سيتي اليوم من خلال تنزيل التطبيق والاشتراك في الباقة الرياضية سواء شهري أو سنوي، وإتمام عملية الدفع بالفيزا بشكل سليم، ثم مشاهدة مباريات البطولة.