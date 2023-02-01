جووووووول حسين الشحات.. مشاهدة مباراة الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 01 فبراير 2023 في كأس العالم للأندية، مرت 40 دقائق من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى، ومازالت النتيجة التعادل السلبي دون أهدافن في افتتاح كأس العالم للأندية على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

وشهدت الدقيقة 4 أهدار محمد شريف فرصة هدف التقدم للنادي الأهلي، بعدما سيطر النادي الأهلي في بداية المباراة على الكرة، ضغط من لاعبي الأهلي من أجل تسجيل هدف مبكر، وكاد أن يحرز أحمد عبد القادر هدف التقدم في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 19 كان أن يحرز أوكلاند هدف التقدم لكن ديانج يتصدى للكرة.

جووووووول حسين الشحات.. مشاهدة مباراة الاهلي واوكلاند سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 01 فبراير 2023 في كأس العالم للأندية

الأهلي يفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، لكنه يفتقد للدقة في إنهاء الهجمات على مرمى أوكلاند تسديدة قوية من حمدي فتحي تخرج أعلى مرمى أوكلاند إلى خارج الملعب في الدقيقة 24، وتعرض محمد هاني للإصابة.

سدد ديانج، لاعب الأهلي، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس أوكلاند سيتي، عرضية من علي معلول تمر أمام حسين الشحات دون خطورة على مرمى أوكالاند سيتي في الدقيقة 34، وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 38، نزول محمد هاني لاعب الأهلي بعد استكمال علاجه خارج أرضية الملعب، وفي الدقيقة 40 تعرض عمرو السولية للإصابة وقام الجهاز الطبي بعلاجة داخل أرضية الملعب وأستكمل اللاعب اللقاء.

تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل أوكلاند سيتي ضد الأهلي في مونديال الأندية

وجاء تشكيل أوكلاند سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كونور تريسي

خط الدفاع: ريجونت موراتي - أدام ميتشل - نيكو بوكسال - ناثان لوبو

خط الوسط: كاميرون هاويسون - جيرارد جاريجا - ديلان مانيكوم - إيميليانو تادي - مايكل دن هايير

خط الهجوم: ريان دي فريز

بث مباشر مباراة الأهلي ضد كلاند سيتي في مونديال الأندية

وتبث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية عبر الإنترنت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات وذلك في ظل عزوف شبكة قنوات "بين سبورت" عن نقل فعاليات البطولة.



لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )