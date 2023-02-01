اونلاين جوول الشحات مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر Yalla الشوط الثاني رابط يلا شوت ماتش الأهلي وأوكلاند سيتي NEW

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انطلقت مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023  على ملعب أبن بطوطة بالمغرب.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة، كلًا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.


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لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

 

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