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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية اليوم دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انطلقت الآن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع فريق أوكلاند سيتي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة أوكلاند سيتي، فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ابن بطوطة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، في انطلاق مشوار الفريق بكأس العالم للأندية  التي تستضيفها المغرب حتى 11 من  فبراير الجاري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويشارك في البطولة 7 أندية من بينهم الأهلي، الهلال السعودي، الوداد المغربي، ريال مدريد، أوكلاند سيتي، سياتل ساوندرز، فلامينجو.

ويأمل الفريق الأحمر، في تسجيل مشاركة مميزة خلال النسخة 19 من البطولة، والمشاركة رقم 8 له في البطولة، والتي حصد خلالها 3 ميداليات برونزية أعوام ( 2006، 2020، 2021).

ويفتقد الأهلي لبعض من لاعبيه خلال مواجهة اليوم، لأسباب مختلفة سواء بسبب الإصابة، أو بسبب وجهة نظر فنية، حيث يغيب أيمن أشرف، محمد الضاوي “كريستو”، شادي حسين، برونو سافيو، بناء على وجهة نظر فنية من جانب كولر.

في حين يغيب أكرم توفيق، كريم فؤاد، ومصطفى شوبير، بسبب الإصابة، حيث تعرض الثنائي الأول لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في حين يأتي غياب مصطفى شوبير، بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة.


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