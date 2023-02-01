يلا شوت plus: مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم أحرز حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد ابن بطوطة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليا في المغرب.

يلا شوت plus: مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

يلا شوت plus: مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية باعتباره ممثلًا عن قارة إفريقيا، على الرغم من حلوله وصيفًا للوداد في دوري أبطال إفريقيا، لكن القدر ابتسم له بإقامة البطولة في المغرب ومشاركة الوداد باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق العربي الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ المسابقة، ويدخل المارد الأحمر نسخة 2023 بالمغرب وعينه على تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين، عندما حقق المركز الثالث.

ويُعد أوكلاند سيتي من الأندية الشهيرة لكثرة مشاركاته في مونديال الأندية، وكان أفضل إنجاز تاريخي له احتلال المركز الثالث في نسخة 2014، والتي للمصادفة أقيمت أيضًا في المغرب.

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية2006 الذي أقيم في اليابان، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.



لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )