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اضبط تردد قناة ازدهار سبورت aea sport الناقلة لكأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ظهرت مجموعة من القنوات الفضائية الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات تحت اسم ازدهار مطلع فبراير 2023، معلنة أنها ستبث بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ولم يعلن الفيفا أن أي قناة تبث عبر النايل سات سيكون لها حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية التي سيستضيفها المغرب.

بالتزامن مع افتتاح البطولة أمام الأهلي وأوكلاند سيتي بنيوزيلندا، أعلنت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشاتها أنها ستبث البطولة على الهواء مباشرة.

وفي حال حصول القناة على الحقوق وبث المباريات، ستكون الخيار الأول للجمهور في عدد كبير من الدول العربية. بسبب عدم وجود قنوات تبث البطولة على النايل سات.

تردد قناة ازدهار الناقلة لكأس العالم للأندية

باقة ازدهار ظهرت على النايل سات بمجموع سبع قنوات، هي: AEA One TV – AEA Sport +1 – AEA Sport +2 + AEA Drama – AEA Kids – AEA Shia – AEA Music.

ويمكن استقبال تلك القنوات عبر نايل سات باستخدام التردد 11636، استقطاب أفقي، بمعدل ترميز 27500.

وبدأت القناة في بث مباريات البطولة بالفعل عبر قناة ازدهار الأولى AEA ONE، ويمكن استقبالها مع باقي الباقة على جهاز استقبال يعمل بتقنية hd فقط.

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