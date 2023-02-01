رئيس البنك المركزي الأمريكي: لم نقرر بعد متى سنوقف رفع أسعار الفائدة

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بينما يمضي قدما في جهوده لتهدئة التضخم.

وأضاف "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، وأن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة.

وأردف أن المجلس قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الاتحادية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر كانون الأول والبالغ 5.1 في المئة.