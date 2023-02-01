ads

رئيس البنك المركزي الأمريكي: لم نقرر بعد متى سنوقف رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)  يوم الأربعاء إنه غير متأكد تماما من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بينما يمضي قدما في جهوده لتهدئة التضخم.

وأضاف "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، وأن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة.

وأردف أن المجلس قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الاتحادية الذي حدده في توقعاته لشهر ديسمبر كانون الأول والبالغ 5.1 في المئة.

البنك المركزى الأمريكى جيروم باول اسعار الفائدة البنك المركزي مجلس الاحتياطي

الأكثر قراءة

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

Ahly live Now Stream بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي جودة عالية تعليق عربي HD || مشاهدة مباراة اوكلاند سيتي ضد الأهلي Yalla shoot

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

بث مباشر || مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي الأن في كأس العالم للأندية || يلا شوت الاهلي kora live || رابط تويتر PLUS تليجرام دون تقطيع.. هدف عبد القادر AHLY LIVE

بث مباشر.. قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ON SPORTS اليوم 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AL AHLY WORLD CUP