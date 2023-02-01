بتنقل المباريات.. تردد قناة Aea TV الناقلة لبطولة كأس العالم للاندية على النايل سات جودة HD

تردد قناة Aea TV ، بشرى سارة لجميع المتابعين والمشجعين. ننقل لكم اليوم تردد قناة Aea TV الناقلة لمونديال الأندية، والتي تبث حاليًا مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وفاجأ الكثير من المتابعين بإعلان القناة عن نقل المباراة إلى إنه ا تبث المباراة نقلا عن قناة SSC الرياضية السعودية بجودة صوت وصورة عالية وننقل اليكم عبر موقع بوابة الفجر، تردد قناة Aea TV لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية.

تردد قناة Aea TV

نكشف لكم الآن تردد قناة Aea TV التي تنقل حصريا مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، حيث يبدأ البحث في الظهور بشكل كبير حول تردد تلك القناة الجديدة التي ستنقل جميع القنوات أحداث البطولة مجانًا لجميع المتابعين، ويمكنك تحميل القناة عبر التردد التالي: -

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11636

معدل الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 27500

حقق فريق الأهلي فوزًا مستحقًا على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.