رابط الاستعلام برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

نتيجة ثالثة إعدادي 2023 بالإسكندرية برقم الجلوس، يتزايد بحث أولياء الأمور عنها لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب، حيث ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من ضبط التصحيح اليوم بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تسليمها إلى إدارة الإحصاء، في تمهيدا لاعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يبحث أولياء الأمور عن موعد لنتائج الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح. وقال عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إن النتائج واعدة ونسبة النجاح ستكون عالية.

يقدم " بوابة الفجر" لحظة بلحظة نتيجة الشهادة الإعدادية لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية وخطواتها وكيفية تنفيذها، كجزء من خدمة مستمرة يقدمها لزوارها بمختلف مجالات.

وأشار أبو زيد إلى أن الامتحانات كانت على مستوى الطالب المتوسط ​​، وسيتم الإعلان عن النتيجة رسميًا بمجرد اعتمادها من المحافظ، ويتم الآن متابعة الدرجات ومراجعتها نهائيًا في قسم الإحصاء، والنتيجة يعلن رسميا على موقع المحافظة ومديرية التربية والتعليم فى موعد أقصاه يوم غد الخميس تجد هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 11 فبراير، وهي فرصة جيدة للطلاب الراسبين في الفصل الأول لاستعادة الثقة وتحسين نتائجهم في امتحانات الفصل الثاني.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تشجيع الطلاب المتميزين ودعمهم في جميع المدارس على مستوى الأقسام التربوية بالإسكندرية، وتكريم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتميز في الدراسات والأنشطة والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

- زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

- ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

- اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

- ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب رباعي.

- انقر فوق عرض النتائج.

- سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.