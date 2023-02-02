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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023.. نتيجتك هنا

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه سيتم قريبًا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية والإعلان الرسمي عنها، كما أعلن الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاعتماد نتيجة التيرم الأول.

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن أعمال تصحيح وتقدير درجات طلبة الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 على قدم وساق بمقر وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. لجان النظام والمراقبة في الأقسام التعليمية التسعة.

ظهور نتيجة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

وأصدر تعليمات صارمة لمدرسي جميع المواد الأكاديمية والمعلمين الأوائل ولجان التقدير، لمراعاة الدقة الكاملة في تقدير درجات الطلاب، ومراجعة أجزاء الأسئلة، والتأكيد على درجات الطالب، وحظر الاستخدام. للهواتف المحمولة، والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير. وكذلك جمع الجسيمات ومطابقتها مع مرآة ورقة الإجابة والدقة في مراقبة الدرجات الورقية والإلكترونية ومراجعة العينات العشوائية من كتيبات الإجابات للتأكد من جودة التقدير.

وفى سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديرى عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.

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