مبرووك النجاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

أكدت محافظة الإسكندرية أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2022/2023، حيث ننشر رابطًا بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية



أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن أعمال تصحيح وتقدير درجات طلبة الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 على قدم وساق بمقر وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لجان النظام والمراقبة في الأقسام التعليمية التسعة.

وأصدر تعليمات صارمة لمدرسي جميع المواد الأكاديمية والمعلمين الأوائل ولجان التقدير، لمراعاة الدقة الكاملة في تقدير درجات الطلاب، ومراجعة أجزاء الأسئلة، والتأكيد على درجات الطالب، وحظر الاستخدام. للهواتف المحمولة، والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير وكذلك جمع الجسيمات ومطابقتها مع مرآة ورقة الإجابة والدقة في مراقبة الدرجات الورقية والإلكترونية ومراجعة العينات العشوائية من كتيبات الإجابات للتأكد من جودة التقدير.

وفي سياق متصل أشاد "أبو زيد" بالدور المميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري الإدارات كافة لسير الامتحانات والتشغيل غرف الأقسام والمديرية وجميع القائمين على عملية الفحص تقديرًا لقيمة العمل الجماعي.