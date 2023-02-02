‘‘ بوابة محافظة الإسكندرية ‘‘ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسم ورقم الجلوس 2023 عبر alexandria.gov

يرغب المواطنون في الدخول إلى بوابة محافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس وهي الخدمة التي يتم تقديمها لتسهيل عملية معرفة النتيجة لأولياء الأمور والطلاب في جميع مدارس الإسكندرية، بالإضافة إلى الحصول عليها بالطريقة المعتادة من المدارس.

توفر بوابة الفجر، خلال السطور التالية، رابطًا لبوابة محافظة الإسكندرية للوقوف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس، حسب ما أكدته محافظة الإسكندرية في بيانها الرسمي اليوم، حيث تمت الموافقة عليه من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

رابط بوابة محافظة الإسكندرية

ويمكن للمواطنين الدخول إلى رابط بوابة محافظة الإسكندرية من هنا، حيث تتوافر كافة الخدمات والمعلومات عن المديريات كافة بالإسكندرية داخل أروقة تلك البوابة.

رابط بوابة محافظة الإسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تسهيلا للمواطنين يمكن الدخول إلى بوابة محافظة الاسكندرية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس من هنا وهو رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية والذي من خلاله سيتم اعلان النتيجة كما يتم حاليا تفعيل رابط النتيجة تمهيدا للإعلان عنها، بينما قد يواجه الآباء مشكلة في الوصول إليه بسبب الكثير من الضغط عليه.