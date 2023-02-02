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رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 موقع Www-tawjihi-jo نتائج الثانوية العامة في الاردن

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن للحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2023 من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتائج، اليوم الخميس، الموافق فبراير. 2، تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الأردن، ويحصل كل طالب على نتيجة خاصة به من خلال الاسم ورقم التسجيل، وأيضا أن هناك حالة من القلق والتوتر الشديد موجودة على وجوه الطلاب وينتظر أولياء الأمور النتائج في الوقت الحالي، ويسعدنا في بوابة الفجر توفير جميع الخطوات اللازمة من أجل الحصول على النتيجة في هذا المقال، فتابعونا.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الاردن

بعد انتهاء طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، توجه كل منهم إلى موقع الوزارة للحصول على النتائج التي تظهر إلكترونيًا بعد ساعات من الآن، حيث تجري حاليًا عملية تصحيح أوراق الإجابة. قيد التنفيذ وبعدها يتم العمل. عملية المراجعة الدقيقة التي تستمر لمدة 24 ساعة حتى يحصل كل طالب على درجاته الفعلية، خاصة وأن المرحلة الثانوية من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، حيث إنها مرحلة تحديد مستقبلهم، لذلك نلاحظ عمليات بحث مكثفة على النتائج من قبل أولياء الأمور والطلاب.

نتائج الثانوية العامة في الاردن 2023

يمكنك الان الحصول علي نتائج الثانوية العامة في الاردن عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهي:-

أولًا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo.

أو موقع نتائج التوجيهي المباشر.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وكافة البيانات.

أخيرًا أنقر على أيقونة عرض النتيجة ليتم إظهار النتائج من نسبة نجاح ودرجات.

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