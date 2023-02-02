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رابط tawjihi.mohe.ps نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم 2023 الثانوية العامة بالاردن وزارة التربية والتعليم

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

وردت إلينا بعض الأخبار من المسؤولين عن نتائج الدليل التكميلي تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام وأن وزارة التربية والتعليم الأردنية على وشك الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات وجاري الاستعداد لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن وازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن نتائج الدليل التكميلي 2023 الأردن، كما تم الإعلان عن نتائج الدليل التكميلي مطلع العام الحالي https://moe.gov.jo، وأوضحت الجهات المختصة أن الوزارة ستعلن عن النتائج على الرابط، ابتداءً من اليوم الخميس 2 فبراير الساعة 6 مساءً، فكل ما عليك فعله هو المتابعة على الموقع، وسننشر جميع أخبار نتائج الأدلة التكميلية.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن

نتائج الإرشاد التكميلي 2023 الأردن، بعض الأخبار أشارت إلى نسب نجاح عالية في النتائج، مما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، وبالطبع سنكون أول من ينشر خبر الموافقة على النتيجة على الرابط، فلا تتأخر في متابعة الموقع ؛ لتلقي جميع الأخبار الحصرية بشكل مستمر، كان هناك تطور ملحوظ لوزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال توفير رابط إلكتروني لمعرفة النتيجة لطلاب المدارس الثانوية والإرشاد التكميلي، وكان هناك أيضًا حماس كبير من جانب الوزارة من خلال توفير جميع الإجراءات الأمنية للطلاب للحفاظ على صحتهم دون تفشي وباء فيروس كورونا بينهم، في ظل الظروف الصعبة، استطاعت الوزارة بالفعل توفير كافة وسائل الحماية للطلاب أثناء الامتحانات، وهو ما تم بالفعل إثباته في اجتياز الامتحانات في الامن والسلامة لجميع الطلاب.

نتائج التوجيهي التكميلي 2004

يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال النقر على رابط النتيجة الموجود على موقع الوزارة، وبعد النقر ستظهر أمامك صفحة تطلب بعض البيانات مثل الاسم ورقم المقعد، ستظهر النتيجة أمامك على الفور.

خطوات الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2023

  • قم بتسجيل الدخول إلى رابط من هنا.
  • أدخل رقم المقعد.
  • اختر قسم الدراسة.
  • انقر فوق مربع البحث.
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