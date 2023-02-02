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بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

مع انتهاء جميع امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري يتزايد السؤال حول تحديد البوابة الالكترونية للأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، بعد تصريح الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول. للعام 2022-2023 من خلال الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

تقدم الفجر لجميع متابعيها المعرفة بكل ما يتعلق بنتيجة شهادة الأزهر التحضيرية لعام 2023، بكافة الخطوات وكيفية تنفيذها.

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد إتمام كافة إجراءات التصحيح ومتابعة جميع الدرجات.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

صرح الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن جميع نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 ستتم الموافقة عليها في الأيام المقبلة. وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية للأزهر لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني بعد موافقة الدكتور الدويني وكيل الأزهر الشريف بعد الإطلاع عليها للتأكد من وجودها عدم وجود أخطاء فيه ورصد الدرجات في جميع المواد للطالب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

  • مادة الفقه مجموع 25 درجة.
  • مادة الحديث والتفسير 25 درجة.
  • مادة التوحيد والسيرة مجموع 25 درجة.
  • مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.
  • مادة النحو مجموع 25 درجة.
  • مادة المطالعة والنصوص 25 درجة.
  • مادة الرياضيات مجموع 30 درجة.
  • مادة العلوم والدراسات الاجتماعية 20 درجة.
  • مادة الإنجليزي مجموع 20 درجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

  1. يتم الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالى: بوابة الأزهر الشريف من هنا.
  2. اختيار خدمات الأزهر الشريف.
  3. اختيار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.
  4. قم بكتابة بيانات الطالب.
  5. إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
  6. الضغط على كلمة عرض النتيجة.

 

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