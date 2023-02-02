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مبروووك.. نتائج توجيهي الاردن التكميلي 2023 "الناجح يرفع ايده" التربية الاردنية إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الاردن

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نتائج توجيهي الاردن
نتائج توجيهي الاردن التكميلي 2023

سيتم استكمال نتائج المدارس الثانوية العامة في الأردن لعام 2023 بالتوجيهي. وبعد النقل الرسمي للمملكة الهاشمية لنتائج الثانوية العامة الأردنية على موقع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب نتائج البحث والتحويل عالية المستوى المحيطة بالمدارس، سيتم الإعلان عنها في موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية على شكل مراجعتنا في غضون ساعات قليلة، وإطلاعكم على الفور بالفقرة التالية من تلك المقالة.

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023

أكد مسؤولون في وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن نتائج التخرج من الثانوية الأردنية ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم صباح 2 شباط / فبراير، وأن جميع الطلاب والطالبات سيكملون جميع الاختبارات المقررة في ذلك الوقت. هم في صباح يوم 20 كانون الثاني (يناير)، لذلك علينا مراجعة ومتابعة تواجدكم في مؤسسات الصفا.

 طريقة الاستعلام عن هذه النتائج، اللجان المنعقدة على جميع مستويات المدن في الأردن بعد وصول عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في الأردن نحو 42990 ألف طالب وطالبة. تلك النتائج التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي ستكون على شكل إعلانات مباشرة وبعضها يتوقع مستويات عالية من نجاح الطلاب لذلك علينا المتابعة والمراجعة معك الآن عبر الإنترنت من خلال الفقرات التالية للحصول على هذه النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فى الاردن

ننقل لكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فى الأردن على نحو جاء على الشكل التالي:-

  1. ابدء على فتح موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية
  2. ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة التوجيهي.
  3. ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها فى الخطوة الثالثة.
  4. ابدء فى تسجيل رقم الجلوس أو القيد الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها فى الخطوة الرابعة.
  5. انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام.
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