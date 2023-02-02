رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. بالاسم فقط

كلف سماحة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد الدويني وكيل عمادة الأزهر باعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول. الشهادات الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

بلغ العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان العام الدراسي الحالي للشهادة الابتدائية 164.639 طالب وطالبة، منهم 162.736 طالبًا، بينما كان إجمالي الذين حصلوا على 50٪ فأكثر 136،591 بنسبة 83.93٪، والعدد الإجمالي لمن حصلوا على أقل من 50٪ أو 16.07٪ هو 26.145. يمكنك أن تجد هنا: نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية

وأوضح الأزهر في بيان اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 158360 طالبًا منهم 155486 طالبًا.

تسهيلا لطلبة الأزهر وجه ممثل الأزهر الشريف بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر بوابة الأزهر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابعة للطلاب والطالبات.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

يتم الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالى: بوابة الأزهر الشريف من هنا. اختيار خدمات الأزهر الشريف. اختيار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023. قم بكتابة بيانات الطالب. إدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب. الضغط على كلمة عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023