رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023.. موقع نتائج التوجيهي 2023 الأردن natayij tawjihi

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في بيانها المصاحب أن نتائج التدريس التكميلي لجميع الطلاب وطلاب GCSE سيتم الإعلان عنها، وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) الأردني وأن ذلك يتم وفقًا للوقت. جدولة قبل نهاية الامتحان، حتي يصبح الطلاب قادرين على الدخول إلى الجامعات، وهذا بعدما ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل في الآونة الأخيرة بواسطة طلاب البرنامج التكميلي، لمعرفة الموعد المقرر فيه الإعلان عن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

2023 يقترب موعد إصدار نتيجة التوجيهي الأردن التكميلية، وسيكمل الطلاب والطالبات تعليمهم قبل الجامعي، وسيتم تحميل نتيجة التوجيهي الأردنية التكميلية على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد إصدارها. هناك بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بمجرد إعلانها، وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية الاردنية

التوجه نحو قسم نتائج التوجيهي التكميلي

وبعدها يتم إدخال جميع بيانات الطالب كاملة الموضحة في الموقع

وأخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار حتى يتم عرضها

نتيجة الثانوية العامة الاردن 2023

استطاعت وزارة التربية والتعليم الاردنية ان تنهي امتحانات الدورة الاضافية لجميع طلبة الثانوية العامة نحو 90 الف طالب وطالبة في الاردن رغم الصعوبات الناجمة عن انتشار كورونا وازدياد معدل الاصابة في الاونة الاخيرة، فان جميع الموظفين في تمكنت غرفة التحكم من العمل بأدق أداء لجميع أعمال المراجعة، وتصحيح أوراق الاختبار، ورصد وجمع الدرجات، ويذكر أن الطلاب سيبدأون في إجراء الاختبار من 30 ديسمبر 2022 حتى 22 يناير 2023 من هذا العام، بعد التي أكدت الأنباء من داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية. وأعلنت المصادر أن الإرشادات التكميلية للمملكة الأردنية الهاشمية ستصدر يوم الخميس 10 فبراير، بعد مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم ناقش فيه أطيب تمنياتنا بالتوفيق للجميع.