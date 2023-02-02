دعاء المطر.. أفضل الأدعية عند الأمطار والرعد والبرق والرياح

دعاء المطر، يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية وأكثرها استجابة عند نزول الأمطار واشتداد الريح والعواصف، تزامنا مع الحالة الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من المحافظات أمطار غزيرة ورعدية على بعض الأنحاء.

دعاء المطر وفضله

ويعد دعاء المطر من أفضل الأدعية حيث أكد العلماء أن أدعية نزول المطر من الأدعية المستجابة ومن الأوقات التي ينصح الدعاء بها، لأنه وقت يمن الله سبحانه وتعالى على عبده بالخير واللطف، والمطر رحمة من ربنا جل وعلا.

فضائل دعاء المطر

وتوجد العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل وأهمية دعاء المطر، فروى أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي "ص" أنه قال: "تفتحُ أَبواب السماء، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند القاء الصفوف ي سبيل الله وعند نزول الغيث وعند قامة الصلاة وعند رؤية الكعبة"، رواه البيهقي والطبراني.

دعاء المطر كما ورد عن النبي

وورد عن النبي محمد "ص" أنه إذا رأى سحابًا مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هو فيه وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيبا نافعا مرتين أو ثلاثا فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلك" رواه الألباني.

دعاء المطر في السنة

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.