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نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الاردن حسب رقم الجلوس الثانوية العامة الأردنية.. رابط مفعل

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج التوجيهي التكميلي، الأردن، لمعرفة الكلية التي سيدخلون إليها، ويعتبر هذا من أكثر الأشياء التي تم البحث عنها في الفترة الأخيرة على مواقع مختلفة ومتعددة، وسيكون ذلك تحدد موعد ظهورها ويكون يوم غد الخميس 2 شباط لعام 2023 وبعد ظهورها يتقدم جميع الطلاب للجامعات في الأردن.

تعتبر مرحلة التوجيهي التكميلية من أهم وأصعب المراحل التي يمكن أن يمر بها الطلاب، كما أنها صعبة على أولياء أمورهم، لأنهم في هذه المرحلة يريدون معرفة الجامعة التي سيلتحق بها أبناؤهم أو بناتهم. يوجد قسمان لطلبة الثانوية العامة قسم أدبي وقسم علمي وهنا يدخل الطالب القسم الذي يريده ومن خلاله يستطيع دخول الجامعة التي يريدها.

دخل نحو 52991 طالب وطالبة امتحانات التوجيهي التكميلية في الأردن، وبدأت جميع اللجان في عملية التصحيح فور الانتهاء من امتحانات الطلاب ومراقبة ومراجعة جميع درجاتهم لتجنب الوقوع في أخطاء عند تحديد الدرجات، ليظهروا. في الأيام المقبلة، وسيعقد الوزراء الأردنيون مؤتمرا صحفيا من أجل أن يعلنوا من خلاله موعد النتيجة ويعلنون نسبة نجاح الطلبة في القسمين. أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتيجة ستكون إلكترونية، وهذا سيسهل على الطلاب والطالبات معرفة جميع الصفوف لجميع المواد.

خطوات معرفة نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023

يوجد عدة خطوات سهلة وبسيطة لكي يعرفوا نتائجهم وتلك الخطوات تتمثل في الآتي

يجب على الطلاب التسجيل في وزارة التربية والتعليم الخاصة بالأردن.
يجب على الطلاب أن يختاروا مرحلة التوجيهي التكميلي ثم عليهم أن يختاروا الفصل الدراسي الخاص بهم.
بالإضافة إلى أنه يتم يحددوا القسم سواء علمي أو أدبي.
ثم يجب على الطلاب إدخال أسمائهم ورقم مقاعدهم.
ثم  يجب الضغط على قائمة عرض النتيجة.

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