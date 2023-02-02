لينك www.Tawjihi.jo نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم ٢٠٢٣ “الثانوية العامة” وزارة التربية والتعليم المملكة الأردنية الهاشمية
نتائج التوجيهي التكميلية بالاسم 2023 ينتظر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في الأردن في هذا الوقت الإعلان عن نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 بالتزامن مع استكمال الطلاب لامتحانات التوجيهي التكميلية خلال الفترة الأخيرة. وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن عدة بيانات تشير إلى تاريخ إعلان نتائج مرحلة التوجيه التكميلي في جميع المحافظات بشكل عام، وسنراجع من خلال هذه السطور التاريخ والرابط للاستفسار عن نتيجة التكميلية. التوجيهي في الأردن.
لينك www.Tawjihi.jo نتائج التوجيهي التكميلي حسب الاسم ٢٠٢٣
موقع نتائج التوجيهي الأردن 2023 أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في الأيام الأخيرة عن نشر عدة بيانات لإعلام الطلاب بالعديد من المعلومات المتعلقة بإعلان النتيجة. وقد أكده الدكتور جوردان خلال الساعات المقبلة وتحديدًا يوم الخميس 2 فبراير 2023، بناءً على ما أكدته الوزارة، بعد أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات ومراجعتها بشكل جيد في جميع المحافظات بشكل عام..
رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردني
وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تفعيل الرابط الالكتروني الذي يسهل على الطلاب وكذلك اولياء الامور، الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي في الاردن هذا العام، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي.
في البداية يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التربية والتعليم الأردنية.
أو الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأردني tawjihi.jo.
ومن ثم يتم اختيار نتائج الطلاب.
ثم يتم تحديد نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية.
بعد ذلك يتم اختيار القسم المسجل به الطالب من بين الأقسام المتاحة.
اختيار القسم العلمي أو الأدبي.
يتطلب الموقع بعد ذلك ادخال عدد من البيانات المطلوبة والتي تتمثل في ادخال اسم الطالب ورقم المقعد. بشكلٍ صحيح.
ثم يتم اختيار استعراض النتيجة لتظهر مباشرة.