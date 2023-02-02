ألف مبروك "ظهرت الآن" نتيجة التوجيهي الأردن عبر الرابط الرسمي للنتيجة..شغال الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في بيان تابع لها بأنها ستقوم بالكشف نتائج الإرشاد التكميلي التوجيهي لكل طلبة وطلاب الشهادة الثانوية العامة، وكانت الوزارة قد أكدت بأنها انتهت من تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالأردن وجاء ذلك وفقًا للخطة الزمنية قبل انتهاء الامتحانات، حتي يصبح الطلاب قادرين على الدخول إلى الجامعات، وهذا بعدما ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل في الآونة الأخيرة بواسطة طلاب البرنامج التكميلي، لمعرفة الموعد المقرر فيه الإعلان عن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

اقترب الموعد المقرر فيه ظهور نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام ٢٠٢٣، وبهذا يكون الطلبة والطالبات قد انتهوا من استكمال التعليم ما قبل الجامعي، وسوف يتم رفع نتائج التوجيهي التكميلي الأردن بعدما يتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وهناك بعض الخطوات البسيطة لكي يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على النتائج فور الإعلان عنها وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية الاردنية

التوجه نحو قسم نتائج التوجيهي التكميلي



وبعدها يتم إدخال جميع بيانات الطالب كاملة الموضحة في الموقع

وأخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار حتى يتم عرضها

نتيجة الثانوية العامة الاردن 2023

تمكنت وزارة التربية والتعليم الأردنية من استكمال امتحانات الدرس الإضافي لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة الذين وصل عددهم إلى نحو ٩٠ ألف طالب وطالبة في الأردن، وهذا على الرغم من الصعوبات التي نتجت عن انتشار كورونا وزيادة معدل الإصابة خلال الفترة الأخيرة، وكان استطاع كل العاملين بغرفة الكنترول من أداء كل أعمال المراجعة وتصحيح الأوراق ورصد وتجميع العلامات بمنتهى الدقة، ويذكر أن الطلاب بدأوا في تأدية الامتحانات من يوم ٣٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢، والتي ظلت مستمرة حتى ٢٢ من يناير للعام الحالي 2023، وبعد ذلك أعلنت مصادر مؤكدة من داخل وزارة التربية الأردنية بأن نتائج التوجيهي التكميلي في المملكة الأردنية الهاشمية سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق ١٠ من فبراير، ويكون ذلك عقب مؤتمر صحفي يناقش في صباح اليوم مع أمنياتنا بالنجاح للجميع.