ads

ألف مبروك "ظهرت الآن" نتيجة التوجيهي الأردن عبر الرابط الرسمي للنتيجة..شغال الآن

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في بيان تابع لها بأنها ستقوم بالكشف نتائج الإرشاد التكميلي التوجيهي لكل طلبة وطلاب الشهادة الثانوية العامة، وكانت الوزارة قد أكدت بأنها انتهت من تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالأردن وجاء ذلك وفقًا للخطة الزمنية قبل انتهاء الامتحانات، حتي يصبح الطلاب قادرين على الدخول إلى الجامعات، وهذا بعدما ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل في الآونة الأخيرة بواسطة طلاب البرنامج التكميلي، لمعرفة الموعد المقرر فيه الإعلان عن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

اقترب الموعد المقرر فيه ظهور نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام ٢٠٢٣، وبهذا يكون الطلبة والطالبات قد انتهوا من استكمال التعليم ما قبل الجامعي، وسوف يتم رفع نتائج التوجيهي التكميلي الأردن بعدما يتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وهناك بعض الخطوات البسيطة لكي يتمكن كل طالب وطالبة من التعرف على النتائج فور الإعلان عنها وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية الاردنية

التوجه نحو قسم نتائج التوجيهي التكميلي


وبعدها يتم إدخال جميع بيانات الطالب كاملة الموضحة في الموقع
وأخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار حتى يتم عرضها
نتيجة الثانوية العامة الاردن 2023
تمكنت وزارة التربية والتعليم الأردنية من استكمال امتحانات الدرس الإضافي لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة الذين وصل عددهم إلى نحو ٩٠ ألف طالب وطالبة في الأردن، وهذا على الرغم من الصعوبات التي نتجت عن انتشار كورونا وزيادة معدل الإصابة خلال الفترة الأخيرة، وكان استطاع كل العاملين بغرفة الكنترول من أداء كل أعمال المراجعة وتصحيح الأوراق ورصد وتجميع العلامات بمنتهى الدقة، ويذكر أن الطلاب بدأوا في تأدية الامتحانات من يوم ٣٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢، والتي ظلت مستمرة حتى ٢٢ من يناير للعام الحالي 2023، وبعد ذلك أعلنت مصادر مؤكدة من داخل وزارة التربية الأردنية  بأن نتائج التوجيهي التكميلي في المملكة الأردنية الهاشمية سوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق ١٠ من فبراير، ويكون ذلك عقب مؤتمر صحفي يناقش في صباح اليوم مع أمنياتنا بالنجاح للجميع.

التوجيهي نتائج التوجيهي الاردن نتائج التوجيهي 2023 توجيهي الاردن موعد نتائج التوجيهي 2023 الأردن رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن توجيهي الاستعلام نتائج التوجيهي 2023 الأردن نتائج التوجيهي 2023 الاردن نتائج التوجيهي الاردن 2023 نتائج التوجيهي الأردن اخبار الاردن نتائج التوجيهي في الاردن رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 توجيهي 2023 موعد نتائج التوجيهي الاردن موقع نتائج التوجيهي الاردن رابط نتائج التوجيهي في الاردن 2023 فرحة التوجيهي الأردن رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023 الأردني استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2023 جدول امتحانات التكميلي في الاردن استخراج نتائج شهادة الثانوية العامة التكميلية 2023 جدول امتحانات التكميلي 2023 تعليم الأردن 2023 امتحان التكميلي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس