ads

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، حيث أفادت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن موعد صدور نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن لهذا العام يقترب، تمهيدًا لقبول الطلاب في الجامعات للعام الجديد. تحدد هذه المرحلة دخول الطلاب إلى الجامعة، وقد أفادت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة، لتسهيل استفسار الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة، سنشرح لكم في هذا المقال رابط الاستفسار عن النتيجة من خلال رقم المقعد.

رابط للاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن

نعرض لكم رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث سيتم عرض النتائج على الموقع فور ظهورها في المحافظات المختلفة وذلك للحد من الازدحام في المدارس وسنعرض لكم رابط الاستعلام من خلال المقعد الرقم الموضح في النقاط التالية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 

أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهو الموقع الرسمي للوزارة موضح كالاتي.
يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع الوزارة من خلال الاسم والرقم السري.


وبعد الدخول على الصفحة الرسمية يتم الدخول على بوابة نتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.
يختار الطالب بعد ذلك التخصص المسجل به سواء كان قسم علمي أو أدبي.
يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم الجلوس،ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط.

إعلان نتيجة التوجيهي بالأردن ٢٠٢٣

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتائج الثانوية العامة بالأردن بفراغ الصبر حيث يسيطر القلق والتوتر على الطلاب، وقد صرحت وزارة التربية بالأردن عن اقتراب موعد ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة، وأنه سوف يتم رفع النتيجة على الموقع فور إعلانها، تبعا لكل محافظة حيث تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة في حياة كل طالب وطالبة ومصيره التعليمي من حيث دخول الجامعة والتي تمثل مرحلة مهمة وجديد في حياة الطلاب التعليمية، وقد أكدت الوزارة أيضا أنها غير مسئول عن أي نتائج آخري يتم إعلانها عن مواقع آخري غير موقع الوزارة الرسمي.

التوجيهي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس