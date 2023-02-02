رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023

نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، حيث أفادت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن موعد صدور نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن لهذا العام يقترب، تمهيدًا لقبول الطلاب في الجامعات للعام الجديد. تحدد هذه المرحلة دخول الطلاب إلى الجامعة، وقد أفادت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة، لتسهيل استفسار الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة، سنشرح لكم في هذا المقال رابط الاستفسار عن النتيجة من خلال رقم المقعد.

رابط للاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن

نعرض لكم رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث سيتم عرض النتائج على الموقع فور ظهورها في المحافظات المختلفة وذلك للحد من الازدحام في المدارس وسنعرض لكم رابط الاستعلام من خلال المقعد الرقم الموضح في النقاط التالية.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهو الموقع الرسمي للوزارة موضح كالاتي.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول على موقع الوزارة من خلال الاسم والرقم السري.



وبعد الدخول على الصفحة الرسمية يتم الدخول على بوابة نتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.

يختار الطالب بعد ذلك التخصص المسجل به سواء كان قسم علمي أو أدبي.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم الجلوس،ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط.

إعلان نتيجة التوجيهي بالأردن ٢٠٢٣

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتائج الثانوية العامة بالأردن بفراغ الصبر حيث يسيطر القلق والتوتر على الطلاب، وقد صرحت وزارة التربية بالأردن عن اقتراب موعد ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة، وأنه سوف يتم رفع النتيجة على الموقع فور إعلانها، تبعا لكل محافظة حيث تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة في حياة كل طالب وطالبة ومصيره التعليمي من حيث دخول الجامعة والتي تمثل مرحلة مهمة وجديد في حياة الطلاب التعليمية، وقد أكدت الوزارة أيضا أنها غير مسئول عن أي نتائج آخري يتم إعلانها عن مواقع آخري غير موقع الوزارة الرسمي.