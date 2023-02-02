“link” رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023| نتيجة الثانوية العامة الأردنية برقم الجلوس

نتائج التوجيهي في الأردن 2023 يقوم طلاب المدارس الثانوية الأردنية وأولياء الأمور حاليًا بالكثير من الأعمال البحثية للحصول على درجاتهم بعد إكمال الامتحان. بسبب فيروس كورونا والعديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأردنية وزارة التربية والتعليم لضمان سلامة الطلاب.

2023 نتائج التوجيهي الإضافية بالاسم

سيتم نشر نتائج امتحان التوجيهي 2023 التكميلي عبر موقع وزارة التربية والتعليم لرعاية الطلاب الحاليين، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية الأردنية سارت بسلاسة وانتهت بأمان دون أي غش عام. حالات في السنوات السابقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع أن تحقق الدورات التقوية لهذا العام نتائج ممتازة ونسبة نجاح عالية، حيث سيتم الموافقة عليها في الأيام القليلة القادمة، خاصة في 2 فبراير، بعد الانتهاء من إجراء التصحيح، وسيتم إبلاغ التفاصيل. بشكل منفصل، في الأيام الحالية، سيتم تقديم النتائج لجميع طلاب الأردن في المحافظة. لقد عمل فريق العمل بجد لتقديم جميع النتائج للطلاب في الأردن.

وقال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عزمي في بيان خلال الساعات الماضية، إن النتائج ستتم الموافقة عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة www.Tawjihi.jo.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

2023 يقترب موعد إصدار نتيجة التوجيهي الأردن التكميلية، وسيكمل الطلاب والطالبات تعليمهم قبل الجامعي، وسيتم تحميل نتيجة التوجيهي الأردنية التكميلية على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد إصدارها. هناك بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بمجرد إعلانها، وهي: