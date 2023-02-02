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نتائج التوجيهي 2023 الدورة الصيفية عمون "الرابط الرسمي" tawjihi

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

الان حان وقت اعلان نتائج التوجيهي 2023 الدورة الصيفية عمون.. نتائج التوجيهي في الأردن 2023 حسب الاسم  يسعد القائمين على تغطية نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2023 أن نقدم لكم نتائج التوجيهي 2023 الدورة الصيفية عمون.. نتائج التوجيهي في الأردن 2023 حسب الاسم عمون حيث أبلغ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات بعض النواب والأصدقاء أنه يتوقع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قبل عطلة عيد الفطر وبصورة مباغتة، وسوف يتم تزويدكم بكل ما يختص من اختبارات وامتحانات التوجيهي، نتائج التوجيهي، موقع عمون، نتائج الدورة الصيفية الأردن، نتائج التوجيهي 2023 الأردن عمون حسب الاسم ،والاسئلة المتوقع لامتحان الوزاره 2023 الدورة الصيفية لكل المواد، كما وعدت عمون قراءها بالاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، نتائج التوجيهي 2023 الدورة الصيفية عمون.. نتائج التوجيهي في الأردن 2023 عمون عبر محركات البحث عن طريق الاسم ورقم الجلوس.

فيما طلبة التوجيهي للدورة الصيفية جميعهم من الطلبة المعيدين، يدرس الكثير من أوائلهم حاليا في الجامعات، وإعادتهم للامتحان تأتي فقط من باب اصرارهم على التفوق، ورفضهم للعلامة التي حصلوا عليها في الدورة الماضية.
ولعل الطالبتين الأولى والثانية في الفرع العلمي ادل مثال على ذلك فهما تدرسان تخصص الطب في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية، في الوقت الذي يدرس الكثير من الأوائل الآخرين في التخصصات الجامعية المختلفة.
والغريب في الامر، ان بعض من الاوائل متزوجون ولديهم أسر وأبناء، وهو ما يثبت ان التفوق والنجاح، لا تحده اي ظروف إذا ترافق مع تنظيم الوقت والدراسة.


وبحسب الكثير من المتفوقين فإن اغلبهم أعاد مادة أو مادتين، من اجل ملامسة المراكز الأولى في التخصصات والفروع الاكاديمية، وتحقيق حلمهم الذي راودهم منذ الصغر بالتفوق وخوض التحدي مع انفسهم.
وما يركز عليه الأوائل في كشف اسرار تفوقهم هو مساندة اسرهم لهم في توفير الأجواء الملائمة للدراسة، بالإضافة إلى المثابرة والجهد والتعب والإصرار على التفوق، لان ذلك هو السند الحقيقي للنجاح.

للحصول على نتائج التوجيهي اضغط على الرابط التالي http://www.tawjihi.jo/

وكان الضغط الكبير  منذ ساعات للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال خدمة محركات البحث المختلفة التي وفرّها الموقع، قدمت عمون إعتذار للقراء ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى الصفحة عن ذلك التأخير المُبرر لأسباب فنية بحتة، فإنها تؤكد أن فريق المهندسين الخاص بالموقع استمر العمل لساعات من أجل حل المشاكل الفنية، لمعرفة نتائج التوجيهي 2023 الدورة الصيفية عمون.. نتائج التوجيهي في الأردن 2023 حسب الاسم عمون ويترقب جميع طلاب التوجيهي طلاب الثانوية العامة الأردنية الموعد النهائي لإعلان النتائج ولم تعلن أى جهة من وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لإعلان النتيجة حيث البعض يؤكد قبل عيد الفطر والبعض الاخر يعلن بعد عيد الفطر، فالجميع ينتظر النتيجة نتائج الثانوية العامة في الأردن 2023 بالكامل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وسيقوم أيضًا موقع نتائج التوجيهي.

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